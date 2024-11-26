Средства ПВО сбили за ночь 39 украинских БПЛА над регионами России

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 26 ноября уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотников над 7 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов было уничтожено над территорией Ростовской области – 24 БПЛА, над территорией Брянской области – пять, над Белгородской областью – три, над Курской областью – три, над территорией Крыма – два. По одному БПЛА было сбито над Орловской и Воронежской областями.

Ранее российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 149 районах.

Также военным удалось уничтожить на земле самолет МиГ-29 украинских воздушных сил. Одновременно системы ПВО сбили 3 французские управляемые авиационные бомбы Hammer, 8 снарядов американской РСЗО HIMARS и 59 беспилотников самолетного типа.

