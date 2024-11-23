ВС России ударили по военным аэродромам на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 149 районах, сообщает Минобороны.

Также военным удалось уничтожить на земле самолет МиГ-29 украинских воздушных сил. Одновременно системы ПВО сбили 3 французские управляемые авиационные бомбы Hammer, 8 снарядов американской РСЗО HIMARS и 59 беспилотников самолетного типа.

За сутки ВСУ потеряли на всех направлениях фронта более 1,5 тысячи человек и свыше 50 единиц техники. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

Накануне Вооруженные силы России освободили село Новодмитровка в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт был взят под контроль подразделениями группировки войск "Центр".

До этого ВС РФ на этом же направлении освободили населенный пункт Степановка, а ранее сообщалось о взятии под контроль Вознесенки.

Также российские войска освободили Катериновку, Горняк и Доброволье в ДНР.

