22 ноября, 14:41Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Новодмитровка в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России освободили село Новодмитровка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.
Населенный пункт был взят под контроль подразделениями группировки войск "Центр".
За прошедшую неделю российские войска на этом направлении нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырем механизированным, пехотной, трем егерским бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), двум бригадам морской пехоты, трем бригадам теробороны и двум бригадам Нацгвардии Украины.
В результате ВСУ за неделю лишились более 2 680 военных, 2 американских БМП Bradley, 17 бронемашин и другой техники. В это же время группировка войск "Центр" продолжала наступать вглубь обороны противника и смогла освободить населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка и Ильинка.
До этого ВС РФ на этом же направлении освободили населенный пункт Степановка, а ранее сообщалось о взятии под контроль Вознесенки. До этого российские войска освободили Катериновку, Горняк и Доброволье в ДНР.
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