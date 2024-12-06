Пожарные тушат загоревшуюся крышу санатория в Тверской области

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Возгорание произошло в одном из санаториев в деревне Игуменке Тверской области. Здесь загорелась кровля столовой, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, угрозы распространения огня на соседние строения нет.

В результате пожара никто не пострадал. На месте работают более 40 специалистов и 12 единиц техники.

Ранее задымление произошло в краснодарской школе № 93. Из здания были эвакуированы 800 человек. Как стало известно, задымление произошло из-за сожженной бумаги.

Еще одно возгорание случилось в жилом многоэтажном доме в Шадринске Курганской области. В результате пожара один ребенок погиб, еще двое детей были госпитализированы с отравлением угарным газом.