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Пожарные тушат загоревшуюся крышу санатория в Тверской области
Фото: depositphotos/My_inspiration
Возгорание произошло в одном из санаториев в деревне Игуменке Тверской области. Здесь загорелась кровля столовой, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, угрозы распространения огня на соседние строения нет.
В результате пожара никто не пострадал. На месте работают более 40 специалистов и 12 единиц техники.
Ранее задымление произошло в краснодарской школе № 93. Из здания были эвакуированы 800 человек. Как стало известно, задымление произошло из-за сожженной бумаги.
Еще одно возгорание случилось в жилом многоэтажном доме в Шадринске Курганской области. В результате пожара один ребенок погиб, еще двое детей были госпитализированы с отравлением угарным газом.
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