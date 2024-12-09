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09 декабря, 08:38

Происшествия

Работа на шахте "Алардинская" в Кузбассе приостановлена из-за пожара

Фото: МЧС России

Спасатели пытаются локализовать возгорание на шахте "Алардинская" в Кемеровской области, сообщает РИА Новости.

Работа угледобывающей компании приостановлена. Из шахты эвакуировали 120 горняков. Двоих из них передали врачам. С огнем борются 44 специалиста и 9 единиц техники.

Работа шахты возобновится после выяснения всех обстоятельств.

О возгорании в угольной шахте "Алардинская" в Калтанском городском округе стало известно в ночь на 9 декабря. На шахте было зафиксировано сейсмособытие, которое спровоцировало возгорание в кутковой части лавы и стало причиной пожара.

На место сразу же выехали несколько отделений горноспасателей. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности по факту случившегося. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

Шахта "Алардинская" расположена на юге Кузбасса и входит в состав Распадской угольной компании. Производственная мощность предприятия составляет три миллиона тонн угля в год. Объем промышленных запасов – свыше 420 миллионов тонн угля. Общая протяженность действующих выработок — более 70 километров.

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