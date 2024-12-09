Спасатели эвакуировали 120 человек из угольной шахты в Кузбассе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС вывели на поверхность 120 человек из угольной шахты "Алардинская" в Кемеровской области, в которой возник пожар. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Двоих эвакуированных передали врачам. Для тушения огня задействованы 44 специалиста и 9 единиц техники, добавили в ведомстве.

Пожар вспыхнул в угольной шахте в Калтанском городском округе в ночь на 9 декабря. На место сразу же выехали несколько отделений горноспасателей.

Ранее задымление произошло в краснодарской школе № 93 из-за сожженной бумаги. Из здания эвакуировали эвакуированы 800 человек. В результате произошедшего никто не пострадал.