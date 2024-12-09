Пожар произошел в угольной шахте в Кузбассе

Фото: 123RF/alfazetchronicles

Пожар вспыхнул в угольной шахте в Калтанском городском округе в Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

На место выехали несколько отделений горноспасателей. Другие подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее пожар площадью 8,4 тысячи квадратных метров произошел в производственно-складском здании на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. В результате возгорания обрушилась кровля здания на 900 "квадратах".

Спустя некоторое время огнеборцы локализовали пожар, не допустив его распространения. В конечном итоге сотрудникам МЧС удалось полностью потушить возгорание.