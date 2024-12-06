06 декабря, 08:59Происшествия
Пожар в Нижнем Новгороде локализован на 8,4 тыс "квадратах"
По данным ведомства, площадь обрушения составила 3,4 тысячи "квадратов". Между тем тушение огня осложняется высокой пожарной нагрузкой. Внутри здания находятся легковоспламеняющиеся материалы, указали в МЧС и добавили, что спасатели не допустили распространения огня.
О возгорании в Нижнем Новгороде стало известно утром 6 декабря. Тогда сообщалось, что кровля склада обрушилась на 900 "квадратах". На месте происшествия работают свыше 100 специалистов и 35 единиц техники. В настоящее время информация о пострадавших не поступала.
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