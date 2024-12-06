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06 декабря, 05:10

Происшествия

Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Дзержинском. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

О причинах возгорания, а также возможных пострадавших в результате пожара пока не сообщалось.

Каркасно-металлический ангар загорелся в Дзержинском вечером 5 декабря. Площадь пожара составляла 1,1 тысячи квадратных метров.

Предварительно, внутри склада находятся макулатура и погрузочная техника. На места сразу же прибыли пожарные подразделения. Спустя некоторое время им удалось локализовать пожар.

Пожар произошел в недостроенной многоэтажке на западе Москвы

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