Пожар на складе в Нижнем Новгороде полностью потушен

Фото: МЧС России

Пожар в производственно-складском здании на Московском шоссе в Нижнем Новгороде полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Нижнем Новгороде", – говорится в заявлении.

О возгорании стало известно утром 6 декабря. На месте происшествия работали свыше 100 специалистов и 35 единиц техники.

Позже огонь был локализован на площади 8,4 тысячи квадратных метров. В результате возгорания кровля склада обрушилась на площади 3,4 тысячи "квадратов", при этом тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой. В результате пожарным удалось ликвидировать открытое горение.