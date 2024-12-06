Открытое горение на складе в Нижнем Новгороде ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные сумели ликвидировать открытое горение в производственно-складском здании на Московском шоссе в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

О возгорании стало известно утром 6 декабря. На месте происшествия работали свыше 100 специалистов и 35 единиц техники. При этом информация о пострадавших не поступала.

Позже огонь был локализован на площади 8,4 тысячи квадратных метров. В результате возгорания кровля склада обрушилась на площади 3,4 тысячи "квадратов". Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой, связанной с тем, что внутри здания находились легковоспламеняющиеся материалы.

Кроме того, в подмосковном Дзержинском горел каркасно-металлический ангар. Площадь пожара составляла 1,1 тысячи квадратных метров. Внутри склада находились макулатура и погрузочная техника. На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения.

Спустя некоторое время им удалось локализовать, а затем потушить огонь. О причинах возгорания, а также возможных пострадавших в результате пожара не сообщалось.