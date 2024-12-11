В подмосковном Подольске загорелась кровля школы

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Кровля школы № 6 загорелась в подмосковном Подольске. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области сообщает ТАСС.

"В 22:34 по московскому времени в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Подольск, улица Февральская, дом 30", – указано в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что пожар был локализован на площади 770 квадратных метров.

СМИ сообщают, что в школе сейчас проводится капитальный ремонт, дети в ней не учатся.

Ранее, 9 декабря, малярный цех и покрасочная камера загорелись в здании на улице Буракова в Москве. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных пламя охватило первый этаж сооружения, людей эвакуировали из здания.

Спустя несколько часов пожар был полностью ликвидирован. С огнем боролись 29 специалистов и 8 единиц техники.

