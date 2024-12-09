Малярный цех горит на 150 "квадратах" на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар в производственном здании на востоке Москвы происходит на 150 квадратных метрах, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

В здании на улице Буракова проходит эвакуация. Звонок в дежурную пожарную часть поступил в 14:20. Когда сотрудники МЧС приехали на место, огонь распространился на первом этаже, где находятся малярный цех и покрасочная камера.

К тушению возгорания привлечены 29 человек и 8 единиц техники.

Ранее пожар произошел в торговом центре на проезде Дежнева в Москве. Там загорелось помещение на первом этаже. Людей, находившихся в ТЦ, эвакуировали на улицу.

Огонь локализовали на 5 "квадратах". Позже пожарным удалось ликвидировать открытое горение, а спустя еще некоторое время – полностью потушить огонь.