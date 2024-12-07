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07 декабря, 17:07

Происшествия

Пожар произошел в торговом центре на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал SHOT

В торговом центре на проезде Дежнева в Москве произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Загорелось помещение на первом этаже, люди были эвакуированы. В настоящий момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Между тем последствия возгорания на складе в подмосковном Дзержинском полностью ликвидированы. Пожар начался еще вечером 5 декабря в каркасно-металлическом ангаре на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Предварительно, внутри склада находились макулатура и погрузочная техника.

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