Пожар произошел в торговом центре на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал SHOT

В торговом центре на проезде Дежнева в Москве произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Загорелось помещение на первом этаже, люди были эвакуированы. В настоящий момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Между тем последствия возгорания на складе в подмосковном Дзержинском полностью ликвидированы. Пожар начался еще вечером 5 декабря в каркасно-металлическом ангаре на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Предварительно, внутри склада находились макулатура и погрузочная техника.