Пожар на складе в Дзержинском полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Последствия возгорания на складе в Дзержинском полностью ликвидированы, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Подмосковью.

Пожар начался вечером 5 декабря в каркасно-металлическом ангаре на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Предварительно, внутри склада находились макулатура и погрузочная техника.

Данных о пострадавших нет. Всего в тушении возгорания принимали участие 44 специалиста и 14 единиц техники.

Ранее в Москве пожарные ликвидировали возгорание, возникшее на первом этаже строящегося здания на улице Василия Ланового. О возгорании стало известно 2 декабря.

По предварительным данным, на первом этаже здания загорелись стройматериалы. В ходе тушения пожара были спасены 12 человек, которые находились на вышерасположенных этажах строящегося здания.