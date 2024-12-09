Пожар на востоке Москвы полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожар в производственном здании на востоке Москвы ликвидирован, сообщает столичное МЧС в своем телеграм-канале.

Малярный цех и покрасочная камера загорелись 9 декабря в здании на улице Буракова, звонок в пожарную часть поступил в 14:20.

Из-за горения были эвакуированы люди. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных пламя охватило первый этаж сооружения. О пострадавших не сообщалось.

Позже сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. При тушении были задействованы 29 специалистов и 8 единиц техники.