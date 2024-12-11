Пожар в здании школы в Подольске ликвидирован

Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожар в здании реконструируемой школы № 6 на улице Февральской в Подольске ликвидирован, сообщает МЧС России по Московской области в своем телеграм-канале.

Огнеборцы приступили к ликвидации возгорания в 06:00. К тушению были привлечены 90 пожарных и 28 единиц техники. В том числе были привлечены силы МЧС РФ в составе 60 человек и 19 единиц техники.

Кровля школы № 6 загорелась в подмосковном Подольске в ночь на 11 декабря. Огонь охватил площадь в 770 квадратных метров, возгорание удалось локализовать. Ликвидация открытого горения произошла в 01:51.

Школа находится на капитальном ремонте, дети в ней не учатся. О пострадавших не сообщалось.