Возгорание производственного объекта произошло в Брянске после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание на производственном объекте произошло в Брянске в результате атаки беспилотника, его оперативно ликвидировали. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Ранее Богомаз сообщил, что этой ночью над регионом было уничтожено 10 беспилотников. Губернатор уточнял, что обошлось без пострадавших.

До этого, в ночь на 1 декабря, пожар начался после падения беспилотника на окраине одного из населенных пунктов в Калужской области. Об этом сообщал губернатор региона Владислав Шапша, по его данным, обошлось без пострадавших.