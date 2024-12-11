03:16Происшествия
Силы ПВО уничтожили над Брянской областью 10 БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Десять беспилотников самолетного типа были уничтожены в Брянской области силами ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Богомаз добавил, что обошлось без пострадавших, а на месте происшествий работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом в ночь на 9 декабря. На подлете к городу было уничтожено несколько воздушных целей. Информация о возможных пострадавших и каких-либо серьезных разрушениях не поступала.