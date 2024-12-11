Силы ПВО уничтожили над Брянской областью 10 БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Десять беспилотников самолетного типа были уничтожены в Брянской области силами ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Богомаз добавил, что обошлось без пострадавших, а на месте происшествий работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом в ночь на 9 декабря. На подлете к городу было уничтожено несколько воздушных целей. Информация о возможных пострадавших и каких-либо серьезных разрушениях не поступала.