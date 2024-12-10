Пожар на Коптевском рынке в Москве полностью потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Сотрудники пожарной службы полностью потушили пожар на Коптевском рынке в Москве, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Торговый павильон вспыхнул утром 10 декабря. Пламя распространилось на площади в 40 квадратных метров, а затем она увеличилась до 300 "квадратов".

Локализовать пожар удалось на площади в 400 квадратных метров. Затем было ликвидировано открытое горение.

Из-за ЧП перекрыто движение от Старокоптевского переулка до Коптевской улицы. Сведений о пострадавших не поступало.