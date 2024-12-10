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10 декабря, 08:41

Происшествия

Пожар на рынке в Москве локализован на 400 "квадратах"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичные огнеборцы локализовали пожар на Коптевском рынке в Москве, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

Распространение огня удалось остановить на площади 400 квадратных метров.

О пожаре стало известно ранним утром 10 декабря. Тогда площадь горения составляла 40 "квадратов".

В ведомстве отмечали, что сведений о пострадавших не поступало. Позже площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров.

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