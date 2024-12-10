10 декабря, 08:15Происшествия
Площадь пожара на рынке в Москве увеличилась до 300 "квадратов"
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Площадь пожара на Коптевском рынке в Москве увеличилась до 300 квадратных метров. Предварительные данные озвучило МЧС России в своем телеграм-канале.
О пожаре стало известно ранним утром 10 декабря. Тогда площадь горения составляла 40 "квадратов". В ведомстве отмечали, что сведений о пострадавших не поступало.
Из-за горения были эвакуированы люди. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных пламя охватило первый этаж сооружения. О пострадавших не сообщалось. При тушении были задействованы 29 специалистов и 8 единиц техники.
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