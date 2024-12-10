Площадь пожара на рынке в Москве увеличилась до 300 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Площадь пожара на Коптевском рынке в Москве увеличилась до 300 квадратных метров. Предварительные данные озвучило МЧС России в своем телеграм-канале.

О пожаре стало известно ранним утром 10 декабря. Тогда площадь горения составляла 40 "квадратов". В ведомстве отмечали, что сведений о пострадавших не поступало.



Видео: Москва 24

Ранее сотрудники пожарной службы ликвидировали пожар в производственном здании на востоке Москвы, который возник 9 декабря в здании на улице Буркова. Звонок в пожарную часть поступил в 14:20.

Из-за горения были эвакуированы люди. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных пламя охватило первый этаж сооружения. О пострадавших не сообщалось. При тушении были задействованы 29 специалистов и 8 единиц техники.