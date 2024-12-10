Торговый павильон на Коптевском рынке Москвы загорелся на 40 "квадратах"

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Торговый павильон вспыхнул на Коптевском рынке в столице на площади в 40 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

В ведомстве добавили, что сведений о пострадавших не поступало.

Ранее, 9 декабря, малярный цех и покрасочная камера загорелись в здании на улице Буракова. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных пламя охватило первый этаж сооружения, людей эвакуировали из здания.

Спустя несколько часов пожар был полностью ликвидирован. С огнем боролись 29 специалистов и 8 единиц техники.

