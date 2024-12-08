Пожарные потушили возгорание в квартире на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Сотрудники МЧС потушили пожар в 17-этажном жилом доме на улице Новаторов в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по столице.

Возгорание началось в одной из квартир на 13 этаже дома. На место сразу же прибыли пожарные подразделения, которые быстро потушили огонь.

В результате инцидента никто не пострадал. Всего в тушении пожара было задействовано 40 человек и 11 единиц техники.

Ранее пожар произошел в торговом центре на проезде Дежнева в Москве. Там загорелось помещение на первом этаже. Людей, находившихся в ТЦ, эвакуировали на улицу.

Огонь локализовали на 5 "квадратах". Позже пожарным удалось ликвидировать открытое горение, а спустя еще некоторое время – полностью потушить возгорание.