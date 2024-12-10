Движение перекрыли в районе Коптевского рынка из-за пожара

Фото: МЧС Москвы

От Старокоптевского переулка до Коптевской улицы перекрыто движение из-за пожара на Коптевском рынке, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

На месте происшествия работают экипажи ДПС. Сотрудники обеспечивают проезд спецтехники для тушения возгорания, а также направляют транспорт на соседние улицы.

Столичный Дептранс посоветовал водителям выбирать пути объезда.

О пожаре стало известно ранним утром 10 декабря. Тогда площадь горения составляла 40 "квадратов".

В ведомстве отмечали, что сведений о пострадавших не поступало. Позже площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров. Спустя некоторое время огнеборцы локализовали возгорание на 400 "квадратах".