10 декабря, 09:06Происшествия
Открытое горение на Коптевском рынке в Москве ликвидировано
Фото: МЧС Москвы
Пожарные ликвидировали открытое горение на Коптевском рынке в Москве, сообщает столичное управление МЧС РФ.
Торговый павильон вспыхнул на рынке в столичном Коптеве утром 10 декабря. Пламя распространилось на площади в 40 квадратных метров, а затем она увеличилась до 300 "квадратов".
Локализовать пожар удалось на площади в 400 квадратных метров.
Из-за ЧП было перекрыто движение от Старокоптевского переулка до Коптевской улицы. Сведений о пострадавших не поступало.