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10 декабря, 09:06

Происшествия

Открытое горение на Коптевском рынке в Москве ликвидировано

Фото: МЧС Москвы

Пожарные ликвидировали открытое горение на Коптевском рынке в Москве, сообщает столичное управление МЧС РФ.

Торговый павильон вспыхнул на рынке в столичном Коптеве утром 10 декабря. Пламя распространилось на площади в 40 квадратных метров, а затем она увеличилась до 300 "квадратов".

Локализовать пожар удалось на площади в 400 квадратных метров.

Из-за ЧП было перекрыто движение от Старокоптевского переулка до Коптевской улицы. Сведений о пострадавших не поступало.

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