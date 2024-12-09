Найдено тело второго погибшего после взрыва на складе в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Сотрудники МЧС России обнаружили и извлекли тело мужчины после взрыва на складе в подмосковном поселке Лесной, передает пресс-служба ведомства.

Взрыв и пожар произошли в производственно-складском здании в Подмосковье 9 декабря. Свидетели происшествия сообщали, что внутри обрушенного здания могли находиться три человека.

В ликвидации огня участвовали 24 спасателя и 7 единиц техники. Пожар локализовали, открытое горение ликвидировали.

Причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с пиротехникой, писали СМИ со ссылкой на правоохранителей. Сейчас расследуется уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

Кроме того, сотрудники МЧС уже нашли и извлекли из-под завалов тело погибшей женщины.