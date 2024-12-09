Тело женщины обнаружено на месте взрыва в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Тело женщины нашли на месте взрыва в Подмосковье. О происшествии сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, ее тело извлечено из-под завалов.

Взрыв и пожар произошли на складе в поселке Лесном 9 декабря. Свидетели происшествия сообщали, что внутри обрушенного здания могли находиться три человека.

К ликвидации возгорания привлекли 24 спасателя и 7 единиц техники. Пожар локализовали, открытое горение ликвидировали.

Между тем причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с пиротехникой, писали СМИ со ссылкой на правоохранителей. В настоящее время расследуется уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

