09 декабря, 19:20Происшествия
Тело женщины обнаружено на месте взрыва в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Тело женщины нашли на месте взрыва в Подмосковье. О происшествии сообщается в телеграм-канале МЧС России.
По данным ведомства, ее тело извлечено из-под завалов.
Взрыв и пожар произошли на складе в поселке Лесном 9 декабря. Свидетели происшествия сообщали, что внутри обрушенного здания могли находиться три человека.
К ликвидации возгорания привлекли 24 спасателя и 7 единиц техники. Пожар локализовали, открытое горение ликвидировали.
Между тем причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с пиротехникой, писали СМИ со ссылкой на правоохранителей. В настоящее время расследуется уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.
Пожарные ликвидировали возгорание на улице Буракова в Москве