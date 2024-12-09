ТАСС: неосторожное обращение с пиротехникой могло стать причиной взрыва в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Неосторожное обращение с пиротехникой могло стать причиной взрыва на складе в поселке Лесном в Подмосковье. Об этом заявил представитель правоохранительных органов.

"Точные причины устанавливаются. На складе хранилась пиротехническая продукция. По предварительной версии, неосторожное обращение с ней могло привести к взрыву", – передает ТАСС сообщение сотрудника правопорядка.

Взрыв и пожар произошли на складе 9 декабря. Свидетели ЧП сообщали, что внутри обрушенного здания могли находиться три человека. В борьбе с огнем участвовали 24 спасателя и 7 единиц техники. Пожарным удалось локализовать возгорание на 7 квадратных метрах.

По факту случившегося следствие завело уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Криминалист и следователи осматривают место происшествия.

