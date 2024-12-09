Три человека могут находиться в горевшем здании в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В обрушенном при пожаре производственно-складском здании в подмосковном поселке Лесном могут находиться три человека. Об этом сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале.



В материале уточняется, что частично обрушились часть стены и перекрытия. Пожар локализован огнеборцами на 7 квадратных метрах. В тушении принимают участие 24 специалиста и 7 единиц техники.

Ранее сотрудники пожарной службы ликвидировали пожар в производственном здании на востоке Москвы, который возник 9 декабря в здании на улице Буркова. Звонок в пожарную часть поступил в 14:20.

Из-за горения были эвакуированы люди. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных пламя охватило первый этаж сооружения. О пострадавших не сообщалось. При тушении были задействованы 29 специалистов и 8 единиц техники.