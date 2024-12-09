Открытое горение ликвидировано после взрыва в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в поселке Лесном в Подмосковье после взрыва, передает пресс-служба ведомства.

Взрыв и пожар произошли на складе 9 декабря. По словам свидетелей, внутри обрушенного здания могли находиться три человека.

В тушении были задействованы 24 спасателя и 7 единиц техники. Пожарным удалось локализовать возгорание на 7 квадратных метрах.

По предварительной версии, взрыв мог случиться из-за неосторожного обращения с пиротехникой. В данный момент точные причины еще устанавливаются. По факту случившегося следствие завело уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

