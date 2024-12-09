09 декабря, 15:21Происшествия
Пожар локализован на востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пожарные локализовали возгорание в производственном здании на востоке Москвы, сообщает управление МЧС о столице.
"Обстановка стабилизирована", – добавили в ведомстве.
Немногим позже в МЧС заявили о ликвидации открытого горения. Сейчас на месте работают 29 специалистов и 8 единиц техники.
Малярный цех и покрасочная камера загорелись 9 декабря в здании на улице Буракова, звонок в пожарную часть поступил в 14:20.
Из-за ЧП сотрудники МЧС провели эвакуацию людей. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных пламя охватило первый этаж сооружения. О пострадавших не сообщалось.