Около 62 тыс жителей Барнаула остались без света из-за пожара на складе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Около 62 тысяч человек в Барнауле остались без света из-за пожара в складском помещении. Об этом пресс-служба мэрии города сообщила в телеграм-канале.

"По заявке МЧС одна линия отключена для обеспечения безопасности работ. Вторая линия отключилась из-за перекрытия изоляции по продуктам горения", – указано в публикации.

Под ограничение электроэнергии подпали восемь больниц, поликлиника, 20 детсадов, семь школ, 258 многоквартирных домов и 2 203 частных дома. Кроме того, в городе было перекрыто движение транспорта от улицы Малахова до здания ЛИУ-1, расположенного по адресу 9-й Заводской проезд, дом 44.

Позже в мэрии отметили, что движение транспорта от улицы Малахова до здания ЛИУ-1 возобновили. Помимо этого, "Россети Сибирь" восстановили электроснабжение всех бытовых потребителей и соцобъектов Барнаула.

О пожаре на складе со стройматериалами и легковоспламеняющимися жидкостями в Барнауле стало известно 12 декабря. Для ликвидации огня привлекли 106 специалистов и 28 единиц техники, в числе которой были два пожарных поезда.

Изначально площадь возгорания составляла 300 "квадратов", однако позже она увеличилась до трех тысяч. В МЧС отмечали угрозу распространения пламени на соседние здания. В данный момент пожар локализован.