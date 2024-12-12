Новости регионов: пожар произошел в новосибирском ресторане во время корпоратива

Крупный пожар произошел в новосибирском ресторане во время корпоратива. Как сообщили в МЧС, загорелся блок кондиционера. Огонь начал быстро распространяться по потолку заведения. Сработала система пожарной сигнализации. Посетители, а в этот момент в кафе находились 200 человек, эвакуировались. Персонал ресторана самостоятельно потушил пламя. Сообщается, что никто не пострадал.

К Новому году конфеты подорожали на 13%. Сейчас стоимость сладкого подарочного набора составляет минимум 700 рублей. Как объяснили аналитики, такой рост связан с увеличением цен на какао-бобы во всем мире, а также с повышенным спросом на презенты в нашей стране. Еще в этом году по сравнению с прошлым россиян сильнее потянуло на сладкое. Десертов покупают столько, чтобы хватило на всю семью. Речь идет также про торты и пирожные.

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