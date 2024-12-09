Полиция задержала мошенников, сдававших в соцнайм элитные квартиры в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники полиции задержали в Москве и Подмосковье организатора и 9 участников мошеннической схемы, в рамках которой злоумышленники похищали деньги под предлогом сдачи в социальный найм элитных квартир. Об этом рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, с 2021 года аферисты через собственных знакомых искали жертв в российских регионах и предлагали им помощь в получении жилья, находящегося в муниципальной собственности. После передачи средств сотрудники, занимающиеся регистрацией граждан, выдавали фиктивный договор соцнайма квартир. После этого мошенники обещали клиентам помочь приватизировать имущество. Стоимость услуг составляла до 40 миллионов рублей.

Волк подчеркнула, что на злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Всем задержанным избраны меры пресечения. Правоохранители провели свыше 10 обысков по местам проживания аферистов, изъяв телефоны, технику, электронные носители информации, деньги и иные предметы.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают других возможных соучастников преступлений.

Ранее эксперты по недвижимости предупредили россиян, что мошенники могут использовать незаконные схемы с подставным риелтором, нейросетью и поддельными документами при переоформлении квартир. Так, клиент приходит в такую контору и просит продать квартиру, купив ему новую. Жилье продается, человек получает деньги, а затем аферист приходит к нему и требует сумму за "шикарный вариант", позже он исчезает вместе с деньгами.

