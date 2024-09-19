19 сентября, 13:29Происшествия
Подпольная лаборатория по производству метадона ликвидирована в Подмосковье
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Подмосковье сотрудники Московской таможни и Главного управления по борьбе с контрабандой наркотиков ФТС России ликвидировали подпольную нарколабораторию. Об этом ведомство рассказало в своем телеграм-канале.
"В подпольной лаборатории в Московской области изъято 103 килограмма прекурсоров и химическое оборудование для изготовления синтетического наркотика. Этого сырья хватило бы для производства более 80 килограммов метадона, стоимость которого на черном рынке превышает 400 миллионов рублей", – отметили в службе.
Уточняется, что сотрудники ФТС смогли выйти на нарколабораторию, отследив фуру, перевозящую запрещенные вещества из Казахстана в один из логистических центров Москвы. Ее в деревне Алферово ожидал 34-летний россиянин, который был задержан оперативниками.
Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды прекурсоров, совершенной организованной группой в особо крупном размере.
Ранее в Хабаровском крае полиция ликвидировала лабораторию, где производили синтетические наркотики. Лаборатория была организована в частном доме с системой видеонаблюдения и сторожевыми собаками. По данному делу арестовали двух ранее судимых мужчин, которые купили оборудование и препараты в Сети.
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