Подпольная лаборатория по производству метадона ликвидирована в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье сотрудники Московской таможни и Главного управления по борьбе с контрабандой наркотиков ФТС России ликвидировали подпольную нарколабораторию. Об этом ведомство рассказало в своем телеграм-канале.

"В подпольной лаборатории в Московской области изъято 103 килограмма прекурсоров и химическое оборудование для изготовления синтетического наркотика. Этого сырья хватило бы для производства более 80 килограммов метадона, стоимость которого на черном рынке превышает 400 миллионов рублей", – отметили в службе.

Уточняется, что сотрудники ФТС смогли выйти на нарколабораторию, отследив фуру, перевозящую запрещенные вещества из Казахстана в один из логистических центров Москвы. Ее в деревне Алферово ожидал 34-летний россиянин, который был задержан оперативниками.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды прекурсоров, совершенной организованной группой в особо крупном размере.

Ранее в Хабаровском крае полиция ликвидировала лабораторию, где производили синтетические наркотики. Лаборатория была организована в частном доме с системой видеонаблюдения и сторожевыми собаками. По данному делу арестовали двух ранее судимых мужчин, которые купили оборудование и препараты в Сети.

