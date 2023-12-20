В Москве задержали наркокурьеров, готовившихся вывезти в ЕС более 600 кг наркотиков

Фото: 123RF/grigorenko

В Москве задержали двоих злоумышленников, которые причастны к контрабанде наркотиков из Латинской Америки. У них изъяли 673 килограмма запрещенного вещества, пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, силовики выявили попытки реализовать в российской столице оптовую партию латиноамериканского наркотика.

"В результате комплексной проверки информации оперативными подразделениями установлены двое граждан России, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции", – говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что у злоумышленников был свой план – доставить крупную партию запрещенного препарата, а потом транспортировать его к месту последующего контрабандного вывоза в государства Евросоюза.

Наркокурьеры арендовали на подставное лицо транспорт, а также поддельные документы – паспорт и водительское удостоверение, уточнили силовики. Злоумышленников удалось задержать с поличным и изъять у них 673 килограмма запрещенного вещества.

Как уточнили в ФСБ, оптовая стоимость этой партии на российском черном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, розничный сбыт мог принести наркосиндикату прибыль на общую сумму не менее 6,5 миллиарда рублей.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении злоумышленников, их уже арестовали. Теперь наркокурьерам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее стало известно, что в РФ раскрыли руководимую с Украины сеть нарколабораторий, обвинения предъявлены пятерым задержанным. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, готовый товар злоумышленники распространяли на территории Подмосковья с помощью тайников-закладок.

"Московский патруль": суд арестовал наркоторговца, который сбывал товар через закладки