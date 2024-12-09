ФСБ накрыла в РФ сеть мошеннических call-центров

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Сотрудникам ФСБ России удалось накрыть на территории страны международную сеть мошеннических call-центров, которые действовали в интересах бывшего министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили. В настоящее время он скрывается в Лондоне, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как выяснили представители службы, call-центры имели отношение к международному организованному преступному сообществу. Его участники под видом совершения инвестиционных сделок занимались массовым мошенничеством. Злоумышленникам удалось обмануть около 100 тысяч человек, которые являются гражданами более 50 государств. При этом доходы от их противоправной деятельности достигали 1 миллиона долларов в день, подчеркнули в ведомстве.

Оперативно-разыскные мероприятия, проведенные спецслужбой, позволили установить руководителей тех call-центров, которые действовали в России. Ими оказались гражданин Израиля и Украины Я. Д. Кесельман и гражданин Израиля и Грузии Д. Тодва. Первый из них был задержан, а второго правоохранители объявили в розыск.

По данным ФСБ, в 2022 году эти граждане, выполняя задание СБУ, организовали распространение анонимных сообщений о подготовке террористических актов на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.

В ходе расследования данного уголовного дела были задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов преступной организации. Они проходят по статьям "Организация преступного сообщества", "Мошенничество в особо крупном размере" и "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В настоящий период ФСБ продолжает вести оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее представители МВД выяснили, что украинские спецслужбы покровительствуют call-центрам, ложно сообщающим о минировании российских аэропортов, вокзалов, театров и торговых центров. Оттуда же проводятся дистанционные мошенничества с целью хищения размещенных на банковских счетах средств граждан и организаций.

