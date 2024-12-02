N+: неизвестные расстреляли кафе в центральной Мексике, убив 8 человек

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Вооруженные преступники в мексиканском Гуанахуато открыли огонь по придорожному кафе и магазинам, убив 8 человек и ранив еще двоих. Об этом сообщает телеканал N+.

"Вооруженные лица убили сегодня ночью восемь человек в ходе нападения, которое произошло в районе Эль-Треболь в Апасео-эль-Гранде. Прокуратура идентифицировала троих из погибших – двоих пожарных из Селайи и одного врача скорой помощи", – сообщили на телеканале.

По данным очевидцев, преступники подъехали к кафе на дорогом белом автомобиле, и, не сказав ни слова, открыли огонь по группе мужчин в заведении, после чего сразу же скрылись. Двое выживших получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и 17 были ранены в результате перестрелки у ночного клуба в американском городе Чаттануга в Теннесси. По данным полиции, двое погибших были застрелены, третьего насмерть сбила машина.

До этого неизвестный открыл стрельбу в Женевской пресвитерианской церкви в Калифорнии. Погиб один человек, пятеро получили ранения. Подозреваемого задержали.