Экс-министр обороны Грузии Кезерашвили объявлен в розыск и заочно арестован в РФ

Фото: РИА Новости

Российские правоохранители объявили в международный розыск бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили. Ему предъявлено заочное обвинение в особо крупном мошенничестве.

"Кезерашвили Давид Шотаевич внесен в базу розыска МВД РФ, он объявлен в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере", – сообщает ТАСС.

Уточняется, что столичный суд избрал в отношении Кезерашвили меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. Согласно данным суда, представители бывшего министра обороны Грузии данное решение не обжаловали.

Ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинения двум высокопоставленным военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) за преступления, совершенные в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины.

Следователи предъявили обвинения бывшему первому заместителю командующего Нацгвардией Украины Александру Кривенко и бывшему начальнику Главного управления разведки украинского Минобороны Юрию Павлову. В результате их действий погибли и пострадали 132 человека.

Вместе с тем к концу подошло расследование по делу командира 79-й десантно-штурмовой бригады полковника Валерия Курача, обвинение которому также было предъявлено заочно. В 2019 году он приказал артиллерии прицельно обстрелять село Саханка в ДНР, из-за чего погиб мирный житель и были разрушены жилые дома.