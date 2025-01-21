Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Некоторые районы подмосковных Котельников и Дзержинского остались без электричества в связи с аварией на "Россети Московский регион".

"Аварийная бригада выехала на место для установления причины", – заявил глава округа Котельники Михаил Соболев в телеграм-канале.

По его словам, электричество поступит в течение полутора часов.

Также о технологической ошибке сообщил глава округа Дзержинский Андроник Пак в телеграм-канале. В домах по улицам Угрешской, Лесной, Ленина, Шама и Академика Жукова отсутствуют подача воды и электроэнергия. Работы по устранению нарушений уже идут.

Ранее в результате аварии на водопроводе в Барнауле без холодной воды остались около 150 тысяч человек. Причиной ЧП стало повреждение запорной арматуры, из-за чего произошел выход воды. В результате под временное ограничение водоснабжения подпали жители трех районов города.