21 января, 17:56Происшествия
Некоторые районы подмосковных Котельников и Дзержинского остались без электричества
Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"
Некоторые районы подмосковных Котельников и Дзержинского остались без электричества в связи с аварией на "Россети Московский регион".
"Аварийная бригада выехала на место для установления причины", – заявил глава округа Котельники Михаил Соболев в телеграм-канале.
По его словам, электричество поступит в течение полутора часов.
Также о технологической ошибке сообщил глава округа Дзержинский Андроник Пак в телеграм-канале. В домах по улицам Угрешской, Лесной, Ленина, Шама и Академика Жукова отсутствуют подача воды и электроэнергия. Работы по устранению нарушений уже идут.
Ранее в результате аварии на водопроводе в Барнауле без холодной воды остались около 150 тысяч человек. Причиной ЧП стало повреждение запорной арматуры, из-за чего произошел выход воды. В результате под временное ограничение водоснабжения подпали жители трех районов города.