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Новости

03 января, 07:30

Происшествия

Новости регионов: более 4,5 тыс человек остались без электричества в Новгородской области

Новости регионов: более 4,5 тыс человек остались без электричества в Новгородской области

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Более четырех с половиной тысячи человек остались без электричества из-за сильного урагана в Новгородской области. Сейчас там продолжаются ремонтные работы. Энергетики восстановили уже 750 километров пострадавших от непогоды линий электропередачи.

В Якутию пришли сильные морозы. В некоторых регионах температура воздуха в ночные часы опустилась до минус 52 градусов. Людей призывают без крайней необходимости не выходить на улицу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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