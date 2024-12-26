Главный Дед Мороз России поздравил пассажиров метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Главный Дед Мороз России приехал из Великого Устюга и поздравил пассажиров столичного метро с наступающим Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

По информации департамента, маршрут волшебника начался от вестибюля с подарками, который расположен на "Семеновской". Затем он проехал 15 станций Большой кольцевой линии на новогоднем составе "Москва-2020".

Завершил свой путь Дед Мороз возле фотозоны, которая находилась в переходе между станциями "Мичуринский проспект" Солнцевской линии и БКЛ. Волшебник сфотографировался со всеми желающими и раздал тысячу сувениров с символом своего родного региона – Вологодской области.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что на этой неделе в столичном транспорте было впервые организовано сразу три мероприятия с участием Дедов Морозов.

"Главные новогодние персонажи проехали станции практически во всех округах столицы и раздали подарки пассажирам. Продолжаем создавать новогоднюю атмосферу в московском транспорте по поручению Сергея Собянина", – заявил Ликсутов.

24 декабря сто Дедов Морозов поздравили пассажиров транспорта Москвы с наступающим Новым годом. Они побывали на Сокольнической, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линиях метро и впервые проехались на третьем московском центральном диаметре (МЦД-3).

Флешмоб начался с танцев под новогодние мелодии, которые исполнил оркестр Дедов Морозов на транспортном узле Нижегородская. Также они подарили пассажирам 5 тысяч брендированных леденцов.

