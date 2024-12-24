В Москве 100 Дедов Морозов поздравили пассажиров с наступающими праздниками

Сто Дедов Морозов поздравили пассажиров транспорта Москвы с наступающим Новым годом, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Они побывали на Сокольнической, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линиях метро и впервые проехались на третьем московском центральном диаметре (МЦД-3).

Как отмечается в сообщении, флешмоб начался с танцев под новогодние мелодии, которые исполнил оркестр Дедов Морозов на транспортном узле Нижегородская. Также они подарили пассажирам 5 тысяч брендированных леденцов.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, флешмоб Дедов Морозов является одним из самых масштабных предновогодних сюрпризов.

"Нам важно, чтобы мероприятие с участием 100 новогодних героев не мешало движению, поэтому с особым вниманием выбираем точку старта и маршрут проведения", – добавил Ликсутов.

В преддверии праздников железнодорожные вокзалы, станции Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров (МЦК и МЦД) украсили новогодними инсталляциями. Так, на окнах и галереях появились световые гирлянды, а в кассовых зонах – еловые ветви с игрушками. Также разноцветные иллюминации украсили станции Опалиха, Славянский бульвар и Площадь трех вокзалов МЦД. Ели с подарками, часами и фигурами оленей разместили в вестибюлях.