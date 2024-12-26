26 декабря, 20:33Происшествия
Электробус задымился на юго-западе Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Электробус задымился на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба Дептранса.
Это произошло около 19:10 на улице Дмитрия Ульянова, в районе дома 4/48. По предварительной информации, электробус следовал по маршруту – водитель заметил задымление, остановил электробус и высадил пассажиров. Также на месте происшествия работали специальные службы.
"Благодаря профессионализму водителя, действовавшего строго по инструкции, в результате происшествия никто не пострадал", – сообщили в пресс-службе.
Причины происшествия установит специальная комиссия Мосгортранса совместно с ПАО КАМАЗ – производителем техники, обслуживаемой по контракту жизненного цикла.
Ранее в столице на Кутузовском проспекте в районе дома 57 водитель легковой машины врезался в мачту городского освещения, после чего опрокинулся. Движение по проспекту в сторону области было затруднено.
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