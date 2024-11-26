Почти 150 тыс человек остались без холодной воды в Барнауле из-за аварии

Фото: телеграм-канал "Росводоканал"

Около 150 тысяч человек остались без холодной воды в Барнауле из-за аварии на водопроводе, расположенном на пересечении Павловского тракта и Новороссийской улицы, передает пресс-служба "Росводоканал Барнаул".

Причиной ЧП стало повреждение запорной арматуры, из-за чего произошел выход воды. В результате под временное ограничение водоснабжения подпали жители трех районов города – Центрального, Железнодорожного и Октябрьского.

Сейчас на месте работают службы "Росводоканал Барнаул" и ООО "СоюзДонСтрой". Еще к решению проблемы подключились представители районной администрации, городского комитета по энергоресурсам и газификации, а также дежурят дорожные службы.

Ориентировочное время устранения повреждения – 06:00 в среду, 27 ноября.

В свою очередь, администрация Барнаула начала совещание по аварийной ситуации. На нем обсуждаются сроки устранения аварийной ситуации, а также усиление необходимых мер реагирования.

Между тем на фоне сильного ветра, обрушившегося на Тульскую область, свыше 15 тысяч жителей 138 населенных пунктов до сих пор не имеют доступа к электричеству. В связи с этим на дистанционные режим обучения перешли 33 школы, 15 детских садов и 2 колледжа.

Изначально электроэнергия была недоступна 35 тысячам жителей региона. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что по ликвидации последствий ветра было собрано заседание штаба, а восстановительные работы продолжаются.