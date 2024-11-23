В Тульской области более 15 тысяч жителей остаются без электричества из-за непогоды

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Более 15 тысяч жителей 138 населённых пунктов Тульской области до сих пор не имеют доступа к электричеству из-за сильного ветра, который обрушился на регион 21 ноября. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

В связи с отсутствием электричества на дистанционные режим обучения перешли 33 школы, 15 детских садов и 2 колледжа. Изначально электроэнергия была недоступна 35 тысячам жителей региона.

Губернатор заявил, что по ликвидации последствий ветра было собрано заседание штаба, а восстановительные работы продолжаются.

Также Миляев отметил, что максимальное количество таких населенных пунктов без электричества достигало 600. В связи с этим в десяти районах были организованы пункты, где можно было получить горячее питание и зарядить мобильные устройства.

Ранее более шести тысяч человек остались без света в Алуште и еще нескольких населенных пунктах на южном берегу Крыма из-за аварии. Отключение энергоснабжения произошло из-за технологического нарушения в сетях ГУП РК "Крымэнерго". Помимо Алушты, отключения света затронули также поселок Партенит и еще девять сел.