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13 ноября, 21:32

Происшествия

Электричество отсутствует в ЖК Green Park в Останкинском районе Москвы из-за аварии

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

В жилом комплексе Green Park, расположенном в Останкинском районе Москвы, на протяжении нескольких часов отсутствует электричество в восьми корпусах.

Как сообщили представители управляющей компании "ПИК-Комфорт", причиной стала авария на внешних электросетях. В данный момент специалисты уже приступили к восстановительным работам. Однако жильцы сообщили о том, что к ЖК пригнали электрогенератор.

Ранее сбой был зафиксирован в районе Чертаново Северное. Тогда сообщалось, что экстренные службы восстановили подачу электричества.

До этого свыше шести тысяч человек остались без света в Алуште и еще нескольких населенных пунктах на южном берегу Крыма из-за аварии. Отключение энергоснабжения произошло из-за технологического нарушения в сетях ГУП РК "Крымэнерго". Помимо Алушты, отключения света затронули также поселок Партенит и еще девять сел.

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