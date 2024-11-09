Экстренные службы восстановили подачу электричества в Чертанове после сбоя

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Экстренные службы восстановили подачу электричества в районе Чертаново Северное после сбоя, сообщается в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.

Энергоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется в штатном режиме.

Ранее более шести тысяч человек остались без света в Алуште и еще нескольких населенных пунктах на южном берегу Крыма из-за аварии.

Отключение энергоснабжения произошло из-за технологического нарушения в сетях ГУП РК "Крымэнерго". Помимо Алушты, отключения света затронули также поселок Партенит и еще девять сел.