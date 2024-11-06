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Более 6 тысяч человек остались без света из-за аварии на южном берегу Крыма
Фото: depositphotos/chungking
Более шести тысяч человек остались без света в Алуште и еще нескольких населенных пунктах на южном берегу Крыма из-за аварии. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в своем телеграм-канале.
Отключение энергоснабжения произошло из-за технологического нарушения в сетях ГУП РК "Крымэнерго". Помимо Алушты, отключения света затронули также поселок Партенит и еще девять сел.
Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.
Ранее штормовой ветер оставил без электричества около 11 тысяч клиентов энергетической компании Elektrilevi в Эстонии. Около трех тысяч человек остались без света в Пярнуском уезде.
В октябре ТЭЦ в кубинской Матансасе вышла из строя, что привело к полному отключению электроэнергетической системы страны. Спустя некоторое время местное население вновь получило доступ к электричеству.